Corte de Apelaciones de Santiago declara admisible querella contra exministra Aguilera por cirugía exprés a su madre

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana -representada por el abogado republicano Raimundo Palamara- en contra de Ximena Aguilera y el expresidente Gabriel Boric por la cirugía de cadera exprés a la cual se sometió la madre de la exministra de Salud en el Hospital del Salvador.

En el escrito, el abogado argumentó que de los antecedentes conocidos se desprendía que se habían alterado listas de espera quirúrgicas, postergado cirugías previamente programadas y omitido o acelerado trámites administrativos y clínicos, sin que existiera “constancia pública clara de una condición clínica excepcional”.

En consecuencia, acusa una posible configuración de los delitos de abuso contra particulares y abuso de funciones, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, fraude al fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.

Por decisión unánime, la corte -presidida por la ministra Romy Rutherford, el ministro Patricio Martínez y el ministro (s) Matías de la Noi- revirtió la decisión de primera instancia y declaró la admisibilidad de la acción penal.

En base a esto, los tres ministros revocaron la resolución del Octavo Juzgado de Garantía del 5 de enero de 2026 -firmada por la jueza Karin Mercado-, quien había declarado inadmisible la querella de Palamara.

Aparte de la ministra Aguilera, entre los querellados figuran autoridades directivas y funcionarios del Hospital del Salvador, autoridades del Ministerio de Salud y el expresidente Gabriel Boric, este último por la posible omisión de denuncia.

PURANOTICIA