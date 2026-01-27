Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exministra Sabaj y podría ser formalizada

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra la exministra Verónica Sabaj, investigada por presuntas irregularidades durante su gestión.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando la Corte Suprema decidió remover a Sabaj al estimar que “no ha tenido buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones”. La medida se adoptó tras un reportaje que reveló conversaciones por chat con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.

La novena sala del tribunal de alzada, en fallo unánime, concluyó que se cumplen los requisitos para dar curso al antejuicio.

El texto señala: “Esta Corte considera que, en el presente caso, la querella de capítulos deducida por el Ministerio Público resulta innecesaria para solicitar medidas cautelares personales en contra de la imputada, por cuanto, como ya se dijo, a la época de interposición de la querella de capítulos, con fecha 25 de noviembre de 2025, la Sra. Sabaj Escudero ya no detentaba la calidad de ministra de Corte de Apelaciones, pues había sido removida por la Excma. Corte Suprema”.

El fallo agrega que “en esta sede sólo procede la constatación de la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”.

Finalmente, la resolución concluye: “Esta Corte considera que los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos son suficientes para decretar su admisibilidad en todos sus extremos, sin perjuicio de lo que se pueda dilucidar en el proceso penal pertinente”.

Con esta resolución, la Fiscalía queda en condiciones de avanzar hacia una eventual formalización.

