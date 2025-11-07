Corte de Apelaciones de Santiago acoge a trámite la querella de capítulos contra Ángela Vivanco por el caso “Muñeca Bielorrusa”

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la querella de capítulos que fue presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

La determinación del tribunal de alzada da luz verde para revisar el paso preliminar para una eventual formalización de la exjueza.

Hasta el momento, la indagatoria en esta causa ha permitido la detención de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Se trata de una investigación encabezada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

La exministra presidió la sala de la Corte Suprema que finalmente condenó a Codelco a pagar $17.000 millones al consorcio chileno-bielorruso.

Migueles habría recibido el soborno de 45 millones en pesos y dólares y lo blanqueó mediante gestiones con los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán).

