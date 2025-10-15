Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego por el caso ProCultura se verá en Santiago

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso presentado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región, a raíz del traslado a Santiago de la causa ProCultura que involucra al gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego.

La acción fue presentada luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara inadmisible el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, que argumentó que dicha decisión debía ser apelable, al implicar el término del procedimiento en un tribunal y su traslado a otro.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción, por lo que la causa deberá ser tramitada en el Juzgado de Garantía de Santiago.

“La declaración de incompetencia por vía de declinatoria, no cesa el proceso, ni hará imposible su prosecución, sino solo modificará el tribunal que deberá conocer y resolver la causa con la capacidad legal de hacerlo”, indica el fallo.

Asimismo, se argumenta que “habiéndose interpuesto el recurso de apelación contra de una resolución que no encuentra su naturaleza en algunos de los supuestos normativos establecidos en el artículo 370 del Código Procesal Penal y de aquellos previstos en los artículos 107 y 112 del Código de Procedimiento Civil, no cabe sino entender que dicho medio de impugnación resulta improcedente al efecto y por ende no cabe sino rechazar el recurso de hecho deducido”.

