Corte de Apelaciones de Antofagasta reanuda tramitación de solicitud de desafuero del Gobernador Orrego

La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió reactivar la tramitación de la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de haber mantenido el proceso suspendido por petición de la defensa.

En fallo unánime, el Pleno del tribunal resolvió levantar la suspensión que había sido decretada mientras se discutía su eventual competencia para conocer la causa.

La decisión se adoptó tras recibir la certificación del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que informó que en una próxima audiencia se pronunciará sobre su competencia para abordar la investigación penal relacionada con los convenios suscritos entre la fundación ProCultura y diversos gobiernos regionales.

La resolución del tribunal señala: “Habiendo desaparecido la causa que motivó la suspensión del procedimiento de desafuero y remitido por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, la información previa necesaria para el pronunciamiento conforme a derecho por parte de este Tribunal Pleno, álcese la suspensión del procedimiento decretada”.

Pese a la reanudación del trámite, el tribunal aclaró que no se pronunciará sobre la competencia del Juzgado de Garantía, ya que dicha definición corresponde a otra instancia: “En esta etapa procesal y encontrándose disputada, a requerimiento del propio incidentista, la competencia del tribunal del grado, este Tribunal Pleno no puede emitir pronunciamiento de la incidencia cuya pretensión precisamente es determinar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero”.

Y agrega: “Careciendo el pleno de esta Corte de Apelaciones de la competencia directa para pronunciarse de la excepción de incompetencia promovida y habiéndose ya ocurrido ante quien corresponde para su debida resolución, se omite pronunciamiento, sin perjuicio de la competencia de este Tribunal de Alzada para conocer de los recursos que se deduzcan respecto de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía resolviendo el mentado incidente”.

RECURSO DE FISCALÍA

El viernes pasado, la Fiscalía interpuso un recurso contra la resolución del citado tribunal de alzada que dictó la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego Larraín, en el marco de la investigación del caso Procultura.

A través de una declaración pública, el ente persecutor argumentó que “más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta fiscalía debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa”.

A comienzos de septiembre, la Fiscalía de Antofagasta pidió el desafuero del gobernador del gobernador Orrego por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco por un convenio en que la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones para la realización de proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

