Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento en caso Sierra Bella y cierra definitivamente la investigación

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes rechazar, por unanimidad, la apelación presentada por la Municipalidad de Santiago -liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN)- y por el abogado querellante Aldo Duque, quienes buscaban revertir el sobreseimiento de los imputados en el caso Sierra Bella.

Según publica La Tercera, con esta decisión, el tribunal de alzada confirmó el fallo dictado por el Séptimo Juzgado de Garantía, que había decretado el sobreseimiento definitivo del empresario Felipe Sánchez, dueño del inmueble, y de tres tasadores privados involucrados en la fallida compraventa de la exclínica.

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor de Sánchez, Nelson Salas, señaló a Radio Biobío que “estábamos expectantes de que se viera este recurso de apelación porque confiábamos en que los antecedentes de la carpeta, más de dos años y medio de investigación, iban a demostrar que efectivamente acá no existía delito y que mi representado es una persona inocente, que simplemente adquirió un bien inmueble y lo vendió en forma legítima”.

Salas insistió en que “no hay delito” en la causa Sierra Bella y que los hechos “no son constitutivos de delito”. Además, descartó la posibilidad de una nueva impugnación judicial: “El Código Procesal Penal no lo establece así”, explicó, argumentando que, al tratarse de un fallo de primera instancia confirmado, no corresponde recurrir a la Corte Suprema.

El caso, que involucraba también a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, dio un giro el pasado 30 de julio, cuando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, comunicó formalmente su decisión de no perseverar en la investigación. Según expuso ante el tribunal, no se reunieron antecedentes suficientes para continuar con la persecución penal, lo que en la práctica liberó de cargos tanto a Hassler como a Sánchez.

Con el rechazo de la apelación, el proceso judicial por la millonaria compraventa de la exclínica Sierra Bella queda cerrado, marcando el fin de una investigación que se extendió por más de dos años y medio.

