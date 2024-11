Corte de Apelaciones confirma la prisión preventiva en contra de Cathy Barriga

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones decidió mantener la prisión preventiva para Cathy Barriga, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción.

El tribunal fundamentó su decisión en la cantidad, naturaleza y gravedad de los delitos, considerando que la libertad de la exalcaldesa de Maipú representaría un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, la Sexta Sala autorizó que la exautoridad pueda asistir a algunas terapias de su hijo, que tiene trastorno del espectro autista y realiza sesiones con especialistas.

La exjefa comunal ha estado en prisión desde el 12 de noviembre, después de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificara sus medidas cautelares tras la presentación de nuevas pruebas relacionadas con fraude al Fisco y falsificación de documentos públicos, por lo cual se dispuso su internación a la cárcel de mujeres de San Miguel.

Previo a la resolución de este lunes, Barriga había estado bajo arresto domiciliario durante 10 meses, periodo en el cual generó controversia al abrir una cuenta en OnFayer, una plataforma de contenido para adultos. En ese momento, el tribunal también consideró que era "un peligro para la investigación".

De acuerdo con los antecedentes que se conocen de la indagatoria, la Fiscalía estima que el monto defraudado por la exalcaldesa asciende a $32 mil millones, lo que constituye el mayor fraude registrado a nivel municipal.

El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró la decisión judicial, destacando la importancia de sancionar los delitos de corrupción que afectan a muchas instituciones públicas. "No es una situación agradable, no me alegra en lo personal, pero es lo que corresponde cuando se cometen delitos graves", dijo.

