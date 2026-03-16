Corte confirma que Boric cuenta con fuero como expresidente ante querella presentada por exdirector ejecutivo del SLEP Atacama

La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó que Gabriel Boric cuenta con fuero como expresidente tras la querella por injurias presentada por el exdirector ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic.

El exfuncionario interpuso el libelo por injurias graves con publicidad el 27 de febrero. El exmandatario había criticado públicamente a Mihovilovic dos semanas después que este dejara su cargo, luego de la polémica fiesta por el quinto aniversario del SLEP.

“Paréntesis, disculpen la digresión. Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”, dijo el exjefe de Estado el 29 de enero en Copiapó.

En su fallo, la Corte de Apelaciones de Copiapó respaldó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad, que había rechazado tramitar la querella, según consigna BioBíoChile.

Así, mencionó que según el Código Procesal Penal en caso de acoger a trámite la querella, se debería fijar una audiencia de procedimiento simplificado.

“Al ser un hecho de público conocimiento que el señor Gabriel Boric Font terminaba su mandato como Presidente de la República de Chile el 11 de marzo del 2026, es palmario que al tiempo de la audiencia respectiva gozará del fuero consagrado constitucionalmente en su calidad de Ex Presidente de la República”, argumentó el tribunal de alzada.

La Corte sostuvo que la “decisión adoptada por el tribunal de primera instancia” se ajustaba “a la normativa legal aplicable al caso”.

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