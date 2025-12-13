Corte avala despido de nutricionista que viajó al extranjero con licencia médica

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección presentado por una nutricionista que fue desvinculada tras constatarse que realizó viajes al extranjero mientras se encontraba con licencias médicas que ordenaban reposo total.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal descartó que la Corporación Municipal haya actuado de forma ilegal o arbitraria al instruir un sumario administrativo que concluyó con la destitución de la profesional, quien se desempeñaba en el Cesfam Dr. Thomas Fenton de la ciudad.

La resolución judicial subraya que la conducta sancionada no se limitó al incumplimiento del reposo médico, sino que constituyó una infracción grave al principio de probidad administrativa, obligación expresamente establecida en el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883.

El fallo estableció que la funcionaria utilizó de manera desleal el tiempo de licencia médica remunerada con fines ajenos a su recuperación, generando descrédito institucional, sobrecarga laboral para otros funcionarios y retrasos en la atención de los usuarios del sistema de salud municipal.

Asimismo, se acreditó que la nutricionista viajó en reiteradas ocasiones a Argentina y una vez a México durante periodos de licencia, sin que existiera justificación médica que vinculara dichos desplazamientos con su tratamiento, validando así la proporcionalidad de la sanción aplicada.

PURANOTICIA