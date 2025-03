Cordero por tesis de Núñez sobre "dos pies en la calle": "Se puede ser partidario de una manifestación, pero con un límite"

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que los parlamentarios pueden ser partidarios de la movilización social, pero no promover la violencia, en referencia a las declaraciones del senador comunista Daniel Núñez, quien reivindicó su derecho a estar "con los dos pies en la calle" apoyando a los pescadores artesanales.

En entrevista con Tele13 Radio, la autoridad expresó que "yo entendería que el senador Núñez no está apoyando la violencia, en cuyo caso tendríamos una diferencia bien significativa. Yo entiendo las manifestaciones y el sistema constitucional chileno las entiende en su condición de legitimidad sin violencia y sin atentar contra derechos y bienes de terceros".

Añadió que "a mí me parece que uno puede tener demandas justas, uno puede tener una posición que reivindique como justa, otra cosa muy distinta es que trate de imponerlas unilateralmente mediante la violencia. Eso en un estado de derecho es inadmisible".

También dijo que "yo entendería que esos parlamentarios son partidarios de la movilización social, me parece bien, pero también en la medida que son autoridades públicas son responsables del orden público y de mantener la paz. Y yo entendería que se puede ser partidario de una manifestación pero también con un límite, y ese límite tiene que ver esencialmente con no afectar el orden y sobre todo, no imponer la violencia".

"El senador Núñez tiene su posición, yo no tengo ningún antecedente, y por lo menos en los diálogos que yo he tenido con él en el pasado por distintos tipos de razones que a mí me haga pensar que es una persona que incita directamente a la violencia, yo creo que eso no es así", aseguró.

PURANOTICIA