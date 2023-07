Cordero llamó a la oposición a entregar antecedentes tras acusaciones de "eliminación de evidencia" por robo de computadores

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a las acusaciones realizadas por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) en el marco del denominado «Caso Convenios».

En concreto, los diputados de RN Diego Schalper y Andrés Longton abordaron los robos que afectaron al Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas.

Al respecto, Schalper expresó que "son unos descarados, son unos sinvergüenzas. No es posible que pretendan creer que todo esto ha sido fortuito. No vamos a seguir aceptando que algunos, con un descaro brutal, pretendan hacernos creer que estos son robos comunes".

Por su parte, Longton enfatizó que "el Gobierno no puede hacerse el desentendido y tratar de atribuir esto a una cuestión política" y aseveró que "sigue la dinámica de eliminar la evidencia que puede ser vital para la Fiscalía".

En ese contexto, Cordero señaló desconocer "cuáles son las razones que servirían a la oposición para justificar que se está eliminando evidencia. Si ellos consideran que eso es así, eso constituye un delito, que se llama obstrucción a la justicia, y por lo tanto, si consideran que esa afirmación es correcta, debieran presentar los antecedentes al Ministerio Público".

Asimismo, manifestó que "es conveniente que todos quienes participan del debate público no abusen de la retórica de la intransigencia, no se utilicen las calumnias ni se imputen delitos. Si hay antecedentes que alguien tiene de algo que se haya cometido, el Ministerio Público está ahí, y no para declaraciones combustibles a través de la prensa".

En cuanto a los robos ocurridos, el secretario de Estado sostuvo que "se ha procedido al modo que corresponde en estas situaciones, que es presentar la denuncia ante el Ministerio Público y se está llevando a cabo la investigación. Hay una serie de hechos que han ocurrido en el perímetro céntrico de la ciudad y el Ministerio Público está a cargo de la investigación, que tiene nuevas técnicas investigativas, está trabajando con inteligencia artificial. El Ejecutivo está entregando todos los antecedentes para el funcionamiento del Ministerio Público en estas investigaciones".

