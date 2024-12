Cordero destaca la implementación de IMSI Catcher en la Ley Antiterrorista para poder identificar redes criminales

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la herramienta IMSI Catcher, que permite rastrear metadatos de celulares, la cual está incluida en la Ley Antiterrorista que fue despachada por el Congreso.

En conversación en radio Universo, el secretario de Estado destacó la relevancia de esta herramienta dado que permite establecer cómo “se mueve” un celular, lo que es “relevante para efectos de ver qué teléfonos se vinculan, dónde se localizan”.

“Estos teléfonos son determinantes, porque una de las cosas que sigue generando un éxito en las investigaciones que está llevando el Ministerio Público es que hay registro de todo”, acotó.

Por otro lado, Cordero comentó que este sistema no solo toma los datos de la persona que está siendo investigada, sino que el de todos quienes se encuentren en el sector, por lo que si no hay un control adecuado se "podría tener la información de personas que no son objeto de investigación". Pese a esto, recalcó que se trata de una herramienta que "es necesaria".

En cuanto a la posibilidad que parlamentarios del oficialismo acudan al Tribunal Constitucional por esta norma, el subsecretario manifestó que “cuando hay posiciones discrepantes, legítimas, asociadas a un punto específico, a mí me parece que uno no puede demonizar ese tipo de situaciones”.

