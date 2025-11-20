Cordero descarta que intento de ataque a líder de venezolanos exiliados en Chile sea un "atentado por activismo político"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, descartó motivaciones políticas en el atentado denunciado por el Comando con Venezuela contra su líder en Chile, Alexander Maita.

Los hechos ocurrieron el martes, cuando Maita ingresaba a su domicilio en Santiago y fue interceptado por un automóvil del que descendieron tres sujetos que lo apuntaron con un arma.

El líder de la agrupación logró escapar y salir ileso de lo que el secretario de Estado aseguró es un "robo con intimidación frustrado".

"Lo que ocurrió ahí es en apariencia un robo con intimidación frustrado, existen dos personas detenidas de nacionalidad extranjera", explicó Cordero.

"Los detalles del proceso investigativo, que estuvo a cargo del OS9 de Carabineros y los hechos que le dieron base a ese delito se van a informar hoy (jueves) en el transcurso de la mañana en la formalización de estas dos personas", detalló.

No obstante, advirtió que "lo que sí está descartado es que sea un atentado o que hubiese sido una acción dirigida en contra de él por el activismo político o la promoción de la democracia en Venezuela".

"No tenemos ningún antecedente que lo vincule a eso", cerró el ministro de Seguridad Pública.