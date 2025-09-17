Cordero confirma que el Ejecutivo evalúa antecedentes para denunciar estafa virtual que utiliza la imagen de Boric

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está estudiando los antecedentes de una posible estafa digital que involucra la imagen del Presidente Gabriel Boric, con el fin de iniciar acciones legales.

El caso se refiere a un video manipulado que simula al mandatario promocionando una plataforma de inversiones, la cual en realidad es parte de un fraude virtual.

Durante una actividad oficial realizada este miércoles, Cordero abordó el tema y confirmó que se trata de un delito grave. “Nosotros estamos haciendo la evaluación, eso constituye un delito que está no solo asociado a suplantación de personas, sino que, además, en el caso del Presidente de la República, implica afectar a la alta investidura del país”, señaló.

El video en cuestión utiliza imágenes reales del Presidente durante su participación en el Encuentro Nacional de la Industria de 2024, pero ha sido alterado mediante inteligencia artificial generativa, conocida como deepfake. Esta tecnología permite modificar el rostro y la voz de una persona para que parezca decir cosas que nunca dijo.

Cordero explicó que el Ejecutivo está considerando presentar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE). “Y, en consecuencia, el Ejecutivo está haciendo la evaluación para acompañar a los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado”, advirtió.

El uso de herramientas como el deepfake se ha vuelto cada vez más sofisticado y difícil de detectar, lo que aumenta el riesgo de manipulación audiovisual en contextos políticos y financieros. La situación ha encendido alertas en el Gobierno, que busca proteger la imagen institucional y prevenir nuevos casos de fraude digital.

PURANOTICIA