Cordero asegura que el Gobierno recibió el país "en condiciones muy críticas" en materia de seguridad y lo entregarán "normalizado"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno recibió un país “en condiciones muy críticas" desde el punto de vista de seguridad y que van a dejar uno “normalizado” cuando termine el mandato.

En entrevista con radio Universo, señaló que "esta administración recibió un país en condiciones muy críticas desde el punto de vista de seguridad”. Sin embargo, Cordero aseguró que esto “no tiene que ver con responsabilizar a la administración anterior”, enfatizando que “esto pasó a vista y paciencia de todo el sistema político”.

Y agregó que “las cifras van a estar ahí, esta administración va a terminar con haber aumentado el presupuesto en materia de seguridad más de un 15%, con índice de homicidios a la baja, con índice de secuestros a la baja, con una agenda en materia penitenciaria bastante clara”.

El ministro además señaló que “este es un Gobierno que tenía que administrar fenómenos criminales que el país no tenía. El país tenía dos opciones, mantener la vista arriba y no reaccionar o reaccionar en condiciones muy adversas. Y esas condiciones adversas están generando resultados”.

“Decirle a las personas que usted va a eliminar el crimen es mentirle. Decirle a las personas que usted está fortaleciendo las instituciones, va a destinar más recursos y va a hacer que el sistema institucional tenga más eficacia, es gestión pública en materia de seguridad”, enfatizó.

Cordero agregó que “cuando estamos hablando de entregar un país normalizado, es que nosotros asumimos un gobierno en una situación de crisis de seguridad muy significativa. Y este gobierno ha hecho tres cosas, fortalecer las instituciones, aumentar el presupuesto en seguridad y dotar de medios legales y físicos para la actuación institucional”.

“Los resultados dependen de la gestión pública en materia de seguridad. Eso es normalizar el Estado de Chile. Ahora, yo le quiero decir con mucha franqueza, muchos de los resultados positivos que se puedan mostrar el próximo año, de persistir en un modelo de gestión así, van a ser buena parte de las cosas que se han hecho en esta gestión”, mencionó.

Y añadió que “esta es la manera en que funciona el encadenamiento del Estado. Cuando uno recibe una administración, se beneficia de las buenas gestiones que hizo otra”.

Finalmente, Cordero apuntó que “lo que nosotros tenemos que lograr en materia de seguridad es que sea una política de estado permanente, que sea capaz de contener la presión que tiene la contingencia simplemente electoral”.

