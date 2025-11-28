Cordero afirma que se mantiene una "conversación activa" entre cancillerías para "evitar una crisis humanitaria" en la frontera con Perú

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó este viernes un balance en el Palacio de La Moneda respecto de los reportes sobre concentración de migrantes en la frontera con Perú.

La autoridad confirmó que “nosotros tenemos el reporte, en estos momentos, tanto de Carabineros como la Policía de Investigación, al igual que el Ejército, que se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú”.

Cordero explicó que algunos grupos permanecen en el sector fronterizo chileno y han interrumpido el tránsito en la zona. “Carabineros han comparecido al lugar con control de orden público para efectos de sostener un diálogo, y de lo contrario, se va a producir el desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta”, señaló.

El ministro precisó que “el flujo de egresos que nosotros hemos tenido en las últimas semanas es relativamente normal”, aunque reconoció que Perú ha intensificado sus controles fronterizos. En ese contexto, destacó que “con Perú mantenemos un diálogo diplomático y de gestión activo… esa conversación se mantiene activa entre ambas Cancillerías”.

Respecto de la gestión del Gobierno, Cordero subrayó que “el propósito central, al igual que en el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona, caracterizar a las personas que están pretendiendo abandonar el país y, por cierto, los servicios públicos asociados a situaciones de emergencia se encuentran aprestos”.

PURANOTICIA