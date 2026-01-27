Cordero advierte que el modelo de seguridad de El Salvador “no es replicable” en Chile

En conversación con Infinita, Cordero señaló que “los países pueden mirar las experiencias comparadas que deseen. Siempre que uno observa experiencias comparadas, tiene que tener cuidado con dos cosas. La primera es que no son replicables los supuestos fácticos”.

En el caso de El Salvador, el titular de Seguridad señaló que la forma en que el presidente Nayib Bukele enfrentó el crimen organizado “solo se explica” en dicho país.

En ese sentido, dijo que se trata de “dinámicas que enfrentan los países y que uno tiene que tratar de distinguir muy adecuadamente para poder abordar las experiencias sin entender que son replicables en nuestro país”.

“Lo complejo es que uno creyera que puede trasladar pura y simplemente un modelo de esas características”, manifestó.

El secretario de Estado insistió en que en el caso de El Salvador existen “otros aspectos que uno también debe tener presentes, ya que es un sistema que ha descansado en el último tiempo solo sobre la competencia de excepción”.

“Eso lo hace un caso especialmente delicado desde el punto de vista de su desempeño y resultado”, complementó.

