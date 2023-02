Coordinadora Arauco Malleco-CAM se adjudicó quema de maquinarias de CMPC

Un atentado incendiario dejó como resultado la quema total de cinco maquinarias de propiedad de la Forestal Mininco – CMPC; dos procesadoras, una máquina de volteo, una máquina forestal Tigercat y una de asistencia.

La acción, que tuvo lugar en el fundo Santa Ilse, del sector Quelimanzano, en la ruta Teodoro Schmidt- Nueva Imperial, fue adjudicada por la Coordinadora Arauco Malleco, quienes, a través de una declaración pública en el sitio Werkén Noticias, justificaron lo ocurrido como un “sabotaje”.

“En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil”, comienza el texto, en el que posteriormente señalan “además corroboramos que (…) no había flora ni fauna nativa, de tal manera que solo fuera afectada la maquinaria de la empresa CMPC y en caso de expandirse a estos desechos forestales fuera fácil de controlar por bomberos”.

El atentado se registró un día antes de que el gerente general de CMPC, Francisco Ruíz-Tagle, anunciara la presentación de denuncias para que las autoridades correspondientes investiguen la consecución de lo que llamó “una red de ataques de incendios a predios de la empresa, de particulares, e incluso amenazas de desconocidos a brigadistas de la compañía”.

Por otro lado, según se desprende del texto publicado por la CAM, el atentado respondería a las declaraciones recientemente emitidas por el Fiscal Nacional, Angel Valencia, quien aseguró que “la industria forestal es una víctima más”.

Al respecto, el comunicado de la CAM concluye: “Decimos fuerte y claro que las forestales no son víctimas, ellas arrasaron nuestro itrofilmogen y con sus monocultivos generaron las condiciones propicias para expandir estos megaincendios”.

