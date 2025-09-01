Coordinador programático de la campaña de Matthei descartó quiebre en Chile Vamos y negó "descuelgues" hacia la campaña de Kast

El debate político en Chile Vamos sumó un nuevo capítulo luego de que algunas ex autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera expresaran su respaldo al candidato republicano José Antonio Kast. Desde la campaña de Evelyn Matthei, sin embargo, descartaron que se trate de un quiebre y le bajaron el perfil a la controversia.

El abogado Máximo Pavez, coordinador programático de la candidatura de Matthei, afirmó que se trata de “una polémica artificial” y negó que existan “descuelgues”. En sus palabras, “el tema de los descuelgues hay que ser muy claro: para estar descolgado, hay que estar colgado. Yo nunca he visto un cuestionamiento público de ninguna de las personas que está apoyando hoy día a José Antonio Kast, criticando el Gobierno del Presidente Piñera, ahí está la muestra de lealtad”.

Sobre las figuras mencionadas, Pavez subrayó que “el haber conformado los equipos del Presidente Piñera no significa que uno tenga que adherir necesariamente a un núcleo respecto del cual uno no pueda manifestar opiniones distintas hacia el futuro, pero (esas exautoridades) son independientes hace mucho tiempo”.

En esa línea, agregó que "a quienes conozco de muy de cerca, Rodrigo Álvarez, Álvaro Cruzat y Jorge Atton (...), son personas que han estado fuera de los partidos de Chile Vamos hace muchos años”.

Finalmente, insistió en que no se trata de un éxodo desde la campaña de Matthei hacia la de Kast, indicando que "aquí hay personas que desde el mundo de Chile Vamos y desde la campaña de Evelyn Matthei están transitándose a la campaña de José Antonio Kast, y eso no es real, porque ninguna de las personas que ha mostrado apoyo a José Antonio Kast estaban en la campaña de Evelyn Matthei. Por supuesto, viva la libertad”.

