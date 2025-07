Coordinador del equipo económico de Kast califica de "demagogia pura" el salario vital de $750 mil de Jara

El nuevo coordinador del equipo económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, comentó una de las propuestas del programa de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, el salario vital de $750 mil, el que calificó como “demagogia pura”.

“A mí me gustaría hablar de un salario vital de dos millones o tres. ¿Por qué $750 mil? ¿Por qué no lo fijamos en dos? ¿O en tres? ¿Cuatro? (...) Estoy diciendo que cuando alguien fija un salario de $750 mil y no en dos millones, es porque tendría algo en su cabeza que le diga que dos millones es mucho", declaró en conversación con radio Pauta.

Según Quiroz, una vez que la economía crezca y las exportaciones aumenten, los salarios “van a subir solos”.

“Entonces que me demuestre que con la economía que tenemos hoy día, con un millón desempleados y creciendo a menos del 2% en los últimos 10 años, eso que se propone es alcanzable”, comentó.

Como parte de su análisis, el coordinador económico del candidato republicano citó un informe del Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, de 2024, en el que se advierte que el aumento del sueldo mínimo “genera una reducción del empleo formal del 8%”.

Pese a su cuestionamiento, Quiroz destacó la existencia del sueldo mínimo en Chile y descartó tajantemente su eliminación.

“No hay ningún plan, ni se considera en ningún caso, bajar el salario mínimo actual (...) ni eliminar la práctica del salario mínimo que es muy antigua en la economía chilena, en la sociedad chilena, y no estamos en eso”, concluyó.

