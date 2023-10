Convenios: UDI amenaza con dejar en $1 presupuesto de la Presidencia por inasistencia de Crispi a comisión

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitará rebajar a $1 los fondos del Presupuesto 2024 destinados a la Presidencia de la República, luego de dos inasistencias del jefe de asesores de esa repartición, Miguel Crispi, a la Comisión que investiga el Caso Convenios en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Los parlamentarios UDI explicaron mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric que las ausencias del jefe de asesores de La Moneda son una "afrenta y una actitud ofensiva" al Poder Legislativo, considerando que ha sido requerido en dos oportunidades.

En esa línea, advirtieron que presentarán una indicación a la Ley de Presupuestos 2024 para disminuir a $1 la repartición que está a cargo de Crispi, ya que aseveraron que "no tenemos la confianza necesaria como para transferir millonarios recursos a una dependencia que se niega a ser fiscalizada".

Los diputados UDI afirmaron que la inasistencia de Crispi "constituye una señal equívoca y confusa que involucra a toda la administración de Gobierno, puesto que dicha 'estrategia' estuvo avalada -lamentablemente- por el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Luis Cordero".

Asimismo, indicaron que la disminución del Presupuesto 2024 "queda sujeta exclusivamente a la voluntad del señor Crispi de concurrir a las instancias donde sea convocado y a someterse, por cierto, a las preguntas que los integrantes de todas las bancadas políticas deseen formular de manera legítima", para revertir su hasta ahora "escaso compromiso" con colaborar en establecer responsabilidades políticas por el "Caso Convenios".

Cabe recordar que el exdiputado de Revolución Democrática (RD) fue invitado a la Comisión con el fin de que hable sobre su rol cuando era subsecretario de Desarrollo Social y Familia, a propósito de la indagatoria por cuestionadas transferencias de entes estatales a fundaciones u organizaciones sin fines de lucro (ONG).

Sin embargo, desde el oficialismo han asegurado que el jefe de asesores de la Presidencia es trabajador a honorarios, es decir, no es un funcionario público, por lo que sus acciones no serían vinculantes de responsabilidad administrativa y no estaría obligado a asistir a la Comisión, sino que su concurrencia sería opcional.

PURANOTICIA