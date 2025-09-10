Contraloría y ChileCompra cruzarán datos para fortalecer la probidad en compras públicas

La Contraloría General de la República y ChileCompra firmaron un nuevo convenio de colaboración que fortalece el trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollan hace más de una década. El objetivo: reforzar los mecanismos de control y prevención de la corrupción en los procesos de compras públicas, mediante el intercambio automatizado y seguro de datos.

Este convenio se enmarca en la reciente reforma a la Ley N°19.886, que incorpora nuevas prohibiciones para contratar con el Estado, tales como vínculos con funcionarios públicos, sus familiares directos o sociedades en las que tengan participación o beneficio final.

Gracias a este acuerdo, la Contraloría pondrá a disposición de ChileCompra la información contenida en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper), permitiendo así identificar posibles conflictos de interés de forma más eficaz.

Por su parte, ChileCompra entregará datos generados por la plataforma www.mercadopublico.cl, incluyendo:

Registros de funcionarios que participan en procesos de contratación,

Información del Registro de Proveedores del Estado, y

Datos de beneficiarios finales de las empresas proveedoras.

Este nuevo intercambio complementa el acceso que tiene la Contraloría, desde 2011, a la plataforma de Mercado Público, donde puede revisar en línea las compras realizadas por los organismos del Estado, que superan los US$17 mil millones anuales, equivalente a más del 5,3% del PIB.

Con la firma de este convenio se operacionaliza el cruce de datos exigido por la nueva legislación, facilitando la verificación del cumplimiento de las nuevas prohibiciones de contratación y el deber de abstención de funcionarios públicos. Esto garantiza una mayor transparencia e imparcialidad en todas las etapas del proceso de compra.

La contralora General de la República, Dorothy Pérez, subrayó que “esto nos permite seguir impulsando la prevención, haciendo que esto llegue a todos los lugares. Cuando unos pocos funcionarios cometen actos fuera de la probidad, manchan a todos los que responsablemente cumplen con la función pública. La integridad no es solo una obligación del Estado, sino que también de cada uno de los funcionarios. Hay que actuar para que la probidad y la integridad llegue a todas nuestras acciones, por eso, este convenio va en dicha línea”.

Por su parte, la directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Verónica Valle, señaló que "este convenio fortalece el combate contra la corrupción que venimos desarrollando en alianza con la Contraloría. Compartimos información tanto en línea como a través de los informes periódicos de nuestro Observatorio".

"En los últimos meses, hemos dado un paso pionero a nivel latinoamericano en la identificación de beneficiarios finales de proveedores del Estado, lo que ha permitido detectar más de 163 mil personas naturales tan solo en el primer nivel de la malla societaria. Gracias a ello, hoy sabemos quién está realmente detrás de las empresas que contratan con el Estado, cerrando la puerta a empresas de papel o estructuras poco claras", añadió.

El acuerdo también considera mesas de trabajo conjuntas y capacitaciones técnicas, para alinear criterios, compartir metodologías y buenas prácticas, con miras a fortalecer el control interno y la transparencia institucional.

En paralelo, la nueva Ley de Compras Públicas, vigente desde 2024, otorga a ChileCompra mayores atribuciones para potenciar el cruce automatizado de datos, el uso de inteligencia artificial y el análisis predictivo, anticipando riesgos y fortaleciendo sus capacidades de fiscalización.

El impacto de estas medidas ya es evidente. Según cifras del Observatorio ChileCompra, los casos mensuales de potenciales conflictos de interés detectados mediante cruces de datos entre compradores públicos y empresas en las que participan bajaron de 18,7 en 2023 a 5,8 en 2024.

Toda la información intercambiada entre ambas instituciones estará sujeta a estrictos estándares de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales, conforme a la legislación vigente.

PURANOTICIA