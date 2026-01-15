Contraloría toma razón de decreto que obliga a aerolíneas a entregar información de pasajeros a policías y Fiscalía

El martes 13, la Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a la Policía de Investigaciones, Carabineros y al Ministerio Público.

La normativa establece que las aerolíneas deberán presentar, una vez finalizado el embarque, el listado de identificación de pasajeros, el destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado la aerolínea.

Esta medida permitirá a las autoridades contar con antecedentes para detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional.

