Con la nueva norma, una vez finalizado el embarque, las empresas aéreas deberán presentar a la PDI, Carabineros y al Ministerio Público, la información anticipada de pasajeros y el registro de nombres de pasajeros, entre otras materias.

Contraloría toma razón de decreto que obliga a aerolíneas a entregar información de pasajeros a policías y Fiscalía
Jueves 15 de enero de 2026 13:56
El martes 13, la Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a la Policía de Investigaciones, Carabineros y al Ministerio Público.

La normativa establece que las aerolíneas deberán presentar, una vez finalizado el embarque, el listado de identificación de pasajeros, el destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado la aerolínea

Esta medida permitirá a las autoridades contar con antecedentes para detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional.

