Contraloría toma razón con alcance del decreto que reduce tarifas en las cuentas de la luz

Tras detectar errores en los cálculos de las cuentas de electricidad, la Contraloría General de la República (CGR) aprobó el decreto que reduce las tarifas de la luz, tras dictamen judicial, aunque lo hizo “con alcance”.

El documento señala que la decisión se adoptó porque “no se considera todo el periodo de las tarifas de la luz con inconsistencias en la metodología”. Dichas inconsistencias se produjeron en 2024 y 2025, por lo que “corresponde ajustar” la resolución registrada en 2023.

En el escrito se precisa que "la Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que fija precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional (...) y fija ajustes y recargos por aplicación del mecanismo de equidad tarifaria residencial”.

Sin embargo, se aclara que las correcciones se aplican únicamente al período comprendido entre la entrada en vigor del decreto N° 7T de 2024 y la vigencia del decreto N° 14T de 2025, ambos del Ministerio de Energía. “De modo que no comprenden aquellas diferencias que se hubieren generado con anterioridad a esa data”, se consigna.

Finalmente, el informe técnico advierte que la inconsistencia metodológica se relaciona con “la aplicación de la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional. Por ello, se ordena ajustar la resolución exenta N° 379 de 2023 de la Comisión Nacional de Energía, ya que replicaba el mismo error”.

