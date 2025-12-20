Contraloría reporta fuerte descenso en licencias médicas irregulares tras mayor fiscalización

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, informó una disminución significativa en la emisión de licencias médicas irregulares, con caídas mensuales que fluctúan entre un 12% y un 20%, como resultado del fortalecimiento de los mecanismos de control y la coordinación interinstitucional.

El anuncio fue realizado durante el Primer Encuentro de Oficiales de Justicia y Abogados de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, instancia desarrollada en el Cuartel General de la PDI y orientada a mejorar la gestión pública, la probidad y la respuesta del Estado frente a las demandas ciudadanas.

En su exposición, Pérez destacó el rol que ha cumplido la PDI en la detección de irregularidades, valorando especialmente la entrega de información que permitió iniciar procesos de control y ahorro de recursos públicos. “El control es uno de los pilares del Estado de Derecho y la vía mediante la cual se hacen efectivas las limitaciones al poder”, sostuvo la autoridad.

Finalmente, la contralora enfatizó que, en un escenario de creciente indignación ciudadana, resulta indispensable reforzar las funciones esenciales del Estado y asegurar una gestión pública sólida y transparente, destacando que los avances logrados demuestran que la fiscalización efectiva sí genera resultados concretos.

PURANOTICIA