Contraloría ordena al Minsal publicar íntegro el decreto que suma tres nuevas patologías al GES

La decisión del Ejecutivo de incorporar tres nuevas patologías al Plan GES, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el 1 de diciembre, tuvo como consecuencia inmediata la publicación de un decreto ministerial. Sin embargo, la forma en que se difundió el documento generó reparos.

El Minsal optó por publicar solo un extracto en el Diario Oficial. Esa acción provocó la intervención de la Contraloría General de la República, que instruyó: “No se advierte que exista una disposición que autorice la publicación en extracto del decreto N° 29 de 2025 del Ministerio de Salud (…) en circunstancias que contiene regulaciones que afectan a un número indeterminado de personas, por lo que su publicación íntegra resulta obligatoria”.

La observación del órgano fiscalizador obligó a la cartera a corregir el procedimiento y retrasó la toma de razón del decreto, que recién se concretó días antes de la fecha fijada por el Mandatario para que las nuevas garantías estuvieran operativas. Como consecuencia, el proceso fue calificado por actores del mundo sanitario como “accidentado”.

A pesar de estos tropiezos, la medida sigue vigente y beneficiará tanto a afiliados de Fonasa como de isapres. La ministra Aguilera explicó las razones de cada incorporación:

Sobre la cirrosis hepática, señaló: “La cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile, causa más de 3.200 muertes al año”.

Respecto a la depresión grave en menores de 15 años, afirmó: “Se trata de una respuesta al aumento de carga de enfermedad en salud mental infantil y adolescente, muchas veces con riesgo suicida. El Estado envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”.

En cuanto a la cesación tabáquica, sostuvo: “El tabaco es el principal factor de riesgo evitable para cáncer y enfermedades crónicas y afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”.

PURANOTICIA