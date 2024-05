Contraloría oficia a la Segegob y al Ministerio del Trabajo por spot sobre la reforma previsional

La Contraloría General de la República (CGR) ofició a los ministerios de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Trabajo para que informen sobre el spot televisivo que defiende la reforma previsional, tras el requerimiento de la oposición.

El ente regulador dice que la secretaría de Estado debe “informar al tenor de lo expuesto por los recurrentes, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.

Dicho documento debe ser preparado con el respaldo de la Asesoría Jurídica o abogado del Ministerio del Trabajo.

Además, se deben remitir todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente las presentaciones de que se trata.

Al respecto, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que “la Contraloría nos ha comunicado que producto de nuestro requerimiento y la investigación que se está realizando, ya han sido requeridos los datos al Ministerio del Trabajo y al Gobierno respecto de la campaña publicitaria que ha hecho el Gobierno en materia de pensiones”.

“Nosotros estamos satisfechos de que eso sea rápidamente aclarado porque creemos que se ha cometido un error enorme, el Gobierno no solamente hace publicidad de materias falsas sino que de materias que no han sido ni siquiera tratadas hoy día en el Senado producto de que el aumento del 6% se rechazó en la Cámara de Diputados y ya no hay contenido que promocionar”, enfatizó.

“Pero además miente porque hoy día no existe la aprobación de este 6% para establecer el sistema de reparto que ellos están proponiendo. Por lo tanto, el error ha sido mayúsculo”, añadió.

“Yo quiero destacar también que no hemos sido nosotros solamente quienes le hizo la observación, lo hizo la propia Secom que le comunicó al Gobierno de que se podía caer finalmente en un error y en una ilegalidad si se proponía este tipo de vídeos”, agregó.

