Contraloría inspecciona tres hospitales por atención y agresiones a funcionarios

Equipos de las contralorías regionales Metropolitana y Magallanes han realizado una serie de inspecciones en terreno a hospitales, para verificar in situ distintos aspectos del funcionamiento de los recintos y el servicio que prestan a la comunidad.

En Santiago, fiscalizadores de la Contraloría Regional Metropolitana, encabezados por el contralor regional, René Morales, visitaron el Hospital de Niños "Roberto del Río", en la comuna de Independencia.

En el recinto, la visita se centró en el Servicio de Urgencia donde se verificaron las condiciones de funcionamiento del establecimiento, entre otros aspectos, la asistencia del personal, tiempos de espera y de atención de los pacientes, estado de instalaciones y equipamiento, la dotación asignada, las dependencias de espera, y box de atenciones.

En el caso del Hospital "Dr. Félix Bulnes Cerda", en la comuna de Cerro Navia, la inspección se concentró en el Servicio de Urgencia Adulto y Pediátrico. Se efectuó una revisión al funcionamiento del recinto, verificando aspectos como la asistencia del personal, tiempos de espera de los pacientes, estado de instalaciones y equipamiento.

AGRESIONES A TRABAJADORES DE LA SALUD

Además, con el propósito de verificar la existencia y aplicación de protocolos de seguridad para prevenir posibles agresiones de usuarios a trabajadores de la salud, un equipo de la Contraloría Regional de Magallanes inspeccionó las instalaciones del Hospital Clínico "Doctor Lautaro Navarro Avaria" de Punta Arenas.

La fiscalización se desarrolló la noche del viernes 14 de agosto y se extendió hasta la madrugada del sábado 15, ya que gran parte de los ataques y atentados contra la integridad de los funcionarios de establecimientos médicos ocurre en esa franja horaria, según los antecedentes manejados.

El perímetro del recinto, sus distintos accesos, la unidad de emergencia hospitalaria, los pabellones, la sala de maternidad y la central de cámaras de seguridad fueron los espacios revisados durante la jornada, con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar la continuidad del servicio.

La fiscalización estuvo encabezada por el contralor regional, Jorge Beamin; la jefa(s) de control externo, Nicole Lepe; y los funcionarios Franco Ramírez, Roberto Orellana, Germán Morgado y Manuel Cárdenas.

Este trabajo en terreno forma parte de las acciones desarrolladas por la CGR para contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas, mejorando su eficacia y promoviendo una cultura de responsabilidad que garantice una adecuada y permanente entrega de servicios.

PURANOTICIA