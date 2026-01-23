Contraloría inicia inducción a nuevas autoridades del Gobierno de Kast con énfasis en probidad y gestión

Con el objetivo de fortalecer la probidad, la correcta administración de los recursos públicos, la legalidad y la prevención de conflictos de intereses, la Contraloría General de la República (CGR) dará inicio este lunes 26 de enero a su “Programa de Inducción para nuevas autoridades”.

La iniciativa, dirigida a ministros, subsecretarios, seremis y otras jefaturas y directivos de la Administración, comienza con una charla dictada por la Contralora General, Dorothy Pérez; y el Subcontralor, Víctor Hugo Merino, donde se abordarán materias financiero-contables y jurídico-administrativas, como el uso del presupuesto de la Nación, la correcta inversión y compromiso de los fondos públicos, la prevención y sanción de los conflictos de intereses, aspectos de riesgo en la gestión legal y de operación de las entidades públicas, y principales cuestiones de la responsabilidad patrimonial de los directivos.

También se expondrá sobre normativa de lobby, declaración de intereses y patrimonio, junto con temas de especial interés para cada cartera, con énfasis en las principales áreas de riesgo que CGR ha advertido tanto en sus auditorías, como en los demás instrumentos de control que aplica.

En la ocasión, que se extenderá por poco más de dos horas, también se les hará entrega del organigrama actualizado de la Administración del Estado y ejemplares de bolsillo de la Constitución Política y de las principales normas que rigen a la Administración.

La segunda etapa se desarrollará a partir de febrero, a través de módulos de aprendizaje online, asincrónicos. Entre los contenidos se incluyen marco jurídico y responsabilidades administrativas y civiles; probidad y transparencia; control y buena gobernanza; administración financiera y contable; compras públicas; transformación digital; y ciberseguridad.

Al finalizar cada uno de estos módulos virtuales, que incorpora ejemplos prácticos, habrá preguntas que deberán ser correctamente respondidas para avanzar.

Una vez aprobada la etapa del curso online, las autoridades iniciarán la tercera fase, que considera un seminario presencial, donde diversas jefaturas y funcionarios de la CGR les expondrán con mayor detalle sobre las cuatro funciones principales del organismo de control (Jurídica, Auditoría, Contable y Jurisdiccional) y sobre temas de personal y remuneraciones. También incluirá una exposición del catálogo de delitos funcionarios, por parte de un relator del Ministerio Público.

Posteriormente, el programa se replicará en todas las regiones del país, permitiendo así que seremis y jefes de servicios regionales también accedan a una formación y base común en materias clave para el correcto funcionamiento de la Administración del Estado.

