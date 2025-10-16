Contraloría inicia auditoría de procesos en la CNE tras error en cálculo del cobro de las tarifas eléctricas

La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una auditoría de procesos en la Comisión Nacional de Energía (CNE), debido al error en el cálculo del cobro de las tarifas eléctricas detectado por dicha institución.

“En relación con los hechos de público conocimiento, relativos al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, la Contraloría General, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes”, señalaron desde la CGR a través de la cuenta de X de la institución.

En el informe de la CNE, al que se refiere Contraloría, se detallan los antecedentes y cálculos que sustentan la fijación semestral de los precios que las distribuidoras eléctricas traspasan a los clientes regulados.

Según la Comisión Nacional de Energía, existiría una "inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional".

PURANOTICIA