Contraloría formula cargos contra exalcaldes Daniel Jadue y Gonzalo Montoya en el marco del caso Farmacias Populares

La Contraloría General de la República aprobó la realización de sumarios administrativos y formuló cargos contra los exalcaldes Daniel Jadue (Recoleta) y Gonzalo Montoya (Macul), en el marco de la investigación por el caso "Farmacias Populares", específicamente en su arista denominada “Interferon”.

Según la resolución exenta emitida por el organismo, se establecieron responsabilidades administrativas para varios funcionarios de ambas municipalidades, incluyendo a los exjefes comunales.

En el caso de Gonzalo Montoya, se le imputa no haber garantizado el uso eficiente y adecuado de los recursos municipales entregados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, mediante el pago de una cuota extraordinaria de $10.000.000. La Contraloría también remitió estos antecedentes al concejo municipal de Macul, con el fin de que se adopten medidas conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Respecto a Daniel Jadue, se formularon tres cargos. El primero, por vulnerar el principio de probidad administrativa al firmar un convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares para la adquisición de prótesis auditivas y camas clínicas por un monto superior a los $112 millones. El segundo, por una infracción similar al suscribir otro convenio con la misma entidad por $150 millones. Y el tercer apunta a la falta de resguardo en el uso y administración de los fondos municipales entregados a la asociación, los cuales totalizan $380 millones entre agosto de 2020 y abril de 2022.

Desde la Municipalidad de Macul informaron que el pasado martes se enviaron los antecedentes al Concejo Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría, para que se ejerza la facultad fiscalizadora y se presente la sanción correspondiente ante el Tribunal Electoral Regional de la región Metropolitana.

En una declaración pública, el municipio expresó su preocupación por el manejo de los recursos durante la administración anterior: “Lamentamos que los recursos de todos los maculinos, destinados a mejorar su calidad de vida, hayan sido mal utilizados por la gestión anterior”.

