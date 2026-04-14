Contraloría dio 10 días hábiles a la Presidencia para entregar información sobre almuerzo de Kast en La Moneda

La Contraloría General de la República (CGR) le dio a Presidencia un plazo de 10 días hábiles para presentar un informe por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast realizó con sus compañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

El documento despachado por el ente fiscalizador establece textualmente: "Pase a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República una copia de la presentación formulada por la senadora señorita Daniella Cicardini, y los diputados señores Daniel Manouchehri Lobos y Nelson Venegas Salazar, a fin de que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, informe fundadamente a este organismo contralor al tenor de lo expuesto por los solicitantes, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio".

En la misma línea, el requerimiento de la CGR añade de forma explícita que "dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad y, además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata".

A través de este oficio, la repartición encargada de administrar los recursos del Palacio de Gobierno queda obligada a transparentar, dentro del mencionado margen de 10 días, diversos aspectos de la cita que reunió a cerca de 70 invitados. Específicamente, se debe aclarar el financiamiento, los costos asociados, el personal involucrado y el uso de las dependencias.

La acción ante la Contraloría fue impulsada mediante una denuncia de los diputados Manouchehri y Cicardini. El propósito de los legisladores es esclarecer si existió una justificación suficiente para la realización de este evento y determinar si se emplearon recursos estatales durante la jornada.

Por su parte, la postura oficial desde La Moneda ha sido enfatizar reiteradamente que no se utilizaron fondos públicos, asegurando que la cena fue costeada personalmente por el Mandatario.

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