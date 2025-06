Contraloría detectó que solo se entregó un tercio de los kits en el Programa de Útiles Escolares de Junaeb

La Contraloría General de la República reveló que solo se han entregado un tercio de los kits contemplados en el Programa de Útiles Escolares de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En el marco de una Investigación Especial (INVE) al Programa de Útiles Escolares de Junaeb, el ente fiscalizador detectó cinco meses de retraso en la entrega, solo un 34% de distribución al 6 de septiembre de 2024 y un total de 1.425.852 kits faltantes por distribuir

La Contraloría constató la entrega tardía de los kits, considerando que la entrega de los implementos a los escolares recién comenzó el 26 de julio de 2024.

Este programa de Junaeb beneficiaría a 2.656.214 estudiantes matriculados en establecimientos públicos y al 40% de estudiantes con mayor vulnerabilidad, matriculados en establecimientos particulares subvencionados adscritos a gratuidad.

La demora en la entrega se debió a que se ejecutaron dos licitaciones para adquirir estos kits; una de ellas fue declarada desierta, “ya que el único oferente que reunía los requisitos presentó lápices de colores con forma rectangular y no hexagonal, característica expresamente exigida y de manera excluyente por Junaeb, la cual no fue sustentada técnicamente”.

En tanto, en la segunda licitación, “el servicio modificó estos requisitos admitiendo ambas formas de lápices”.

Pese a esto, este retraso en la entrega de útiles “ocasionó que para el 6 de septiembre de 2024 se alcanzara solo un 34% de distribución (740.883), faltando por entregar un 66% (1.425.852)”.

Por otro lado, la Contraloría constató que la cantidad de materiales escolares fueron “insuficientes en relación con las asignaturas del currículum de educación general”.

A esto se suma que Juaneb “contrató a una empresa para la distribución de los útiles a nivel nacional, sin que esta contara con flota de vehículos propios y tampoco tenía el giro comercial necesario para realizar dicha actividad, hecho que evidenció que el servicio no contaba con una correcta planificación para la entrega de útiles durante el año 2024”.

Debido a las observaciones identificadas, la Contraloría iniciará un sumario en la Junaeb que buscará determinar todas las eventuales responsabilidades administrativas ante estas irregularidades.

