Contraloría detecta que en hospitales de cuatro regiones se dio prioridad en cirugías a funcionarios o familiares

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los informes de auditoría realizados a los hospitales regionales Osorno (región de Los Lagos), Angol (región de La Araucanía), Talca (región del Maule); y Ovalle (región de Coquimbo) en los que se analizaron las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la Lista de Espera No GES.

Una de las principales irregularidades detectadas en los cuatro recintos públicos se relaciona con que familiares o los propios funcionarios fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista de espera No GES.

Así, por ejemplo, la Contraloría Regional de Los Lagos dio cuenta en su informe N°387 que el subdirector Médico del Hospital Base San José de Osorno, operó a su hermana, quien estuvo dos días en lista de espera. Esto, mientras que el promedio de espera de esa patología es de 330 días. Además, los exámenes preoperatorios de la paciente fueron realizados en Rancagua, donde registra su domicilio. Ante esta situación, la Contraloría instruirá un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en el hecho.

También se constató que el recinto asistencial hizo intervenciones a funcionarios o a su red familiar, en plazos inferiores al promedio. Esto, sin que hubiese razones fundadas que justificaran una resolución quirúrgica más rápida.

Se determinó que el hospital licitó las intervenciones quirúrgicas de colecistectomías y hernias, para pacientes GES y NO GES, verificándose que el subdirector médico autorizó la modificación del equipo médico y no médico ofertado por la empresa proveedora. Esto, cuando el profesional era parte de la nómina de cirujanos ofertados en el proceso de licitación, por lo que se habría configurado un eventual conflicto de interés. Además de incluir esta materia en el sumario, los antecedentes de este informe serán remitidos a la Fiscalía Regional del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para las acciones que correspondan.

HOSPITAL DE ANGOL

En el caso del Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de la localidad de Angol, la Contraloría Regional de La Araucanía comprobó que, entre enero y diciembre de 2023, se realizaron 3.324 cirugías, de las cuales 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria, quienes tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón que el promedio. Esto, sin que se advirtiera alguna circunstancia que permita fundamentar bajo qué criterios fueron categorizadas y priorizadas y/o la existencia de respaldos que acrediten esa decisión.

Tras analizar los datos del registro de suspensiones de cirugía, se constató que, de 153 intervenciones, 130 de ellas se cancelaron por causas no atribuibles a los pacientes, tales como, falta de insumos/stock insuficiente, instrumental incompleto o no disponible, equipamiento no operativo, entre otros, elementos que son necesarios para la realización de las cirugías.

Se determinó que el Hospital de Angol tampoco posee un protocolo formalizado que regule las pasantías que realizan los profesionales médicos. En ese contexto, se advirtió que una Médico Cirujano General, llevó a cabo 13 intervenciones en calidad de médico pasante. La profesional actuó como único cirujano en cinco intervenciones quirúrgicas categorizadas como menores, y en las ocho (correspondientes a cirugía mayores), no queda claro quién es el tutor responsable.

La Contraloría Regional instruyó al Hospital de Angol realizar un procedimiento disciplinario, para establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representados.

HOSPITAL DE TALCA

Respecto del Hospital de Talca, 121 funcionarios o sus familiares directos fueron intervenidos quirúrgicamente con tiempos de espera inferiores al promedio por especialidad que registra ese recinto, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista.

También se detectaron distintas inconsistencias en el registro de la lista de espera. Así, por ejemplo, se constató que los RUN de 93 pacientes egresados de dicho listado –que según el hospital corresponderían a migrantes, NN y neonatos- no coinciden con los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, detectándose que 90 de esos RUN no existen; 2 se encuentran incorrectos; y otro obedece a una persona distinta a la atendida.

Asimismo, al efectuar una validación cruzada entre las bases del sistema del Hospital (SISMAULE) y SIGTE, se comprobó que a la fecha del presente informe aún persisten 1.179 registros que se encuentran únicamente en SISMAULE.

En el caso del recinto de la región del Maule también se detectó que 21 profesionales sin especialidad acreditada en la Superintendencia de Salud realizaron intervenciones a pacientes que se encontraban en dichas listas.

La Contraloría Regional del Maule ordenó al Hospital Regional de Talca realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en las irregularidades detectadas.

HOSPITAL DE OVALLE

En el caso del Hospital de Ovalle se identificó que, en 16 casos, se realizó una intervención quirúrgica a un funcionario o su familiar en la misma fecha en que por causas propias del hospital, se suspendió la cirugía a otros pacientes. Además, revisado los tiempos de espera de dichos casos, se encuentran debajo del promedio general de la lista.

La Contraloría Regional de Coquimbo ordenó al recinto asistencial realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Otro de los hallazgos en el Hospital de Ovalle advierte que, de 340 cirugías suspendidas, 108, se registran canceladas por causas no atribuibles al paciente. Además, examinadas las suspensiones relacionadas con la Lista de Espera No Ges, de un total de 152, 36 fueron suspendidas por causas no atribuibles al paciente.

Por otro lado, 22 médicos que efectuaron atenciones vinculadas a las Listas de Espera No Ges, que se están inscritos en el registro de prestadores individuales de salud, no registran una especialidad o subespecialidad para estos efectos, o alguna autorización temporal.

