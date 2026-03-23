Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos apostaron más de $11 mil millones en casinos pese a prohibición legal

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego entre enero 2024 y junio de 2025 por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.

Según los datos recogidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 20, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.

El nuevo consolidado del organismo de control se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.

La Contraloría precisó que los resultados se elaboraron sobre la base de la información entregada por la Superintendencia de Casinos de Juego y los reportes remitidos por los operadores de casinos, advirtiéndose eventuales deficiencias en la información proporcionada por estos últimos.

FUNCIONARIOS Y SERVICIOS CON MAYORES MONTOS TRANSADOS

El informe identifica a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.

En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

ACCIONES DERIVADAS

A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.

También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.

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