Contraloría detecta irregularidades en plantas de aguas servidas municipales en tres comunas de la Región Metropolitana

La Contraloría General de la República constató múltiples irregularidades en las plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por las municipalidades de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, en la Región Metropolitana, entre ellas la operación de instalaciones sin autorización sanitaria y deficiencias en los sistemas de control y monitoreo ambiental.

Los hallazgos más relevantes se registraron en la comuna de María Pinto, donde las auditorías constataron que tres plantas de tratamiento funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana y sin que el municipio haya regularizado su situación de acuerdo con la Ley N° 20.998, además sus descargas presentaron reiterados incumplimientos a la normativa ambiental.

Según el informe, las plantas La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo registraron, en distintas oportunidades, niveles de demanda biológica de oxígeno y coliformes fecales por sobre los límites permitidos. Asimismo, se detectaron excedencias en sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol.

Al respecto, en 2024 un informe ambiental municipal ya había alertado sobre la presencia de microorganismos patógenos que podrían afectar un curso de agua utilizado aguas abajo para el riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.

La investigación también advirtió que el municipio no cuenta con un programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de las aguas descargadas al Estero Puangue y deficiencias en la operación y mantención de las instalaciones, infraestructura deteriorada, equipamiento fuera de servicio y la ausencia de planes de manejo de lodos y de contingencia.

La auditoría también identificó falencias en la fiscalización y coordinación entre diversos organismos públicos. En particular, constató que la Seremi de Salud Metropolitana no derivó oportunamente antecedentes sobre posibles episodios de contaminación ambiental a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mientras que esta última presentó demoras en la tramitación de denuncias y en la evaluación de antecedentes relevantes.

Debido a estos hallazgos, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la Municipalidad de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la SMA.

ISLA DE MAIPO

En la comuna de Isla de Maipo, el Informe estableció que la Planta Gacitúa opera sin autorización sanitaria. Tampoco ha regularizado su administración de acuerdo con la Ley N° 20.998.

Durante una inspección realizada junto a funcionarios de la Seremi de Salud, se detectó la incorporación de agua al sistema de tratamiento, práctica que permite diluir las aguas servidas y alterar los resultados de las mediciones exigidas por la normativa. Asimismo, se identificaron conexiones que posibilitan descargas directas de aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica.

La auditoría también observó acumulación de lodos, modificaciones al sistema originalmente aprobado, deterioro de infraestructura crítica y ausencia de registros técnicos que permitan verificar el adecuado funcionamiento de la planta. Frente a estos antecedentes, la municipalidad informó la instrucción de un procedimiento disciplinario.

PLANTA DE MELIPILLA

En Melipilla, la Contraloría comprobó que la planta de tratamiento de Bollenar se encontraba funcionando sin la autorización exigida por la autoridad sanitaria.

Además, verificó que el municipio mantenía la operación de la instalación sin estar inscrito en el Registro de Operadores establecido en la Ley N° 20.998, requisito necesario para la administración de este tipo de servicios sanitarios rurales.

PURANOTICIA