Contraloría detecta inconsistencias en registro y control de más de 9 mil inmuebles fiscales

La Contraloría General de la República detectó inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales, tras realizar un análisis nacional que cruzó información del Ministerio de Bienes Nacionales y de 109 organismos públicos centralizados, con el objetivo de verificar la correcta administración y contabilización de estos bienes del Estado.

El CIC N° 27 de la CGR identificó, por una parte, 3.238 inmuebles registrados en la contabilidad de distintos organismos públicos sin contar con una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales, situación que involucra propiedades valorizadas en más de $451 mil millones.

Asimismo, se detectaron 6.415 inmuebles que sí cuentan con destinación vigente, pero que no habían sido incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.

De acuerdo con el análisis, ambas situaciones pueden afectar la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar una adecuada gestión y control del patrimonio fiscal.

Entre los organismos que concentran los mayores montos asociados a inmuebles sin destinación vigente figuran la Dirección de Obras Portuarias, la Policía de Investigaciones de Chile y el Hospital de Carabineros.

En tanto, la mayor cantidad de inmuebles con destinación vigente y sin registro contable corresponde a organismos dependientes del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Obras Públicas.

A partir de estos resultados, la Contraloría instruyó la adopción de medidas destinadas a regularizar las situaciones detectadas, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que la información sobre los bienes fiscales refleje adecuadamente la realidad patrimonial del Estado.

En particular, se requirió a los organismos involucrados actualizar sus registros y efectuar las acciones que correspondan para subsanar las inconsistencias identificadas, contribuyendo con ello a una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos.

PURANOTICIA