Contraloría detecta graves irregularidades en el Registro Civil por fallido sistema de identificación

La Contraloría General de la República (CGR) determinó iniciar un sumario administrativo en el Servicio de Registro Civil e Identificación tras detectar severas irregularidades en la implementación del Nuevo Sistema de Identificación (NSI). Según el Informe Final N° 264/2025, la auditoría reveló una gestión deficiente que derivó en fallas operativas, falta de supervisión y perjuicios económicos para el Estado.

El organismo fiscalizador identificó que la empresa proveedora incumplió sus obligaciones contractuales, por lo que se ordenó el cobro de multas que ascienden a $3.393.192.012. Además, se cuestionó el desembolso de $2.478 millones por servicios no prestados, correspondientes a 1.270 estaciones de trabajo, de las cuales 436 nunca fueron habilitadas. La CGR advirtió que, de no acreditarse el cobro de estas sanciones, se iniciarán acciones para recuperar los fondos.

Entre los hallazgos más llamativos figuran errores insólitos en la emisión de documentos, como recién nacidos que figuran con profesiones (uno de ellos con dos títulos registrados) y adultos con ocupaciones inexistentes. Asimismo, se detectaron abreviaturas incorrectas y la entrega de cédulas que no habían sido activadas. Estos problemas surgieron tras el debut del NSI en noviembre de 2024, cuyo fin era modernizar la entrega de pasaportes y carnés.

La crisis operativa se tradujo en una demora masiva para los usuarios. De las más de 1,2 millones de solicitudes realizadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, un 17% (168.411 documentos) se entregó fuera de plazo, con esperas que oscilaron entre los 9 y 89 días hábiles. El informe también expuso un rezago de 218 mil solicitudes acumuladas, algunas con retrasos extremos de hasta 133 días.

La auditoría también desnudó la inoperatividad de los dispositivos PINPAD en cientos de sucursales debido a que el sistema no estaba integrado con Transbank, forzando la contratación de equipos de emergencia. Esta situación, sumada a las fallas técnicas, colapsó la mesa de ayuda institucional, la cual recibió más de 41 mil requerimientos en menos de cuatro meses, superando totalmente su capacidad de respuesta y registro durante las primeras semanas de funcionamiento.

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