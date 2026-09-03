Contraloría detecta graves deficiencias en Aduanas y Hacienda solicita salida de su directora

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Nacional de Aduanas detectó diversas deficiencias en los procesos de control, fiscalización y gestión tecnológica asociados al ingreso de mercancías al país.

Entre los principales hallazgos consignados en el Informe Final N°599, Contraloría estableció que 25 contenedores seleccionados para aforo físico abandonaron las zonas primarias sin que se realizara dicha revisión. A ello se suman operaciones que, pese a cumplir con criterios de riesgo previamente establecidos, no fueron sometidas a los controles correspondientes.

La fiscalización consideró principalmente las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. En ese período, el organismo examinó el funcionamiento de los sistemas de Declaración de Ingreso, Selectividad y Denuncias, Cargos y Reclamos, además de los equipos escáner utilizados en las labores de fiscalización y los mecanismos de ciberseguridad institucional. En determinados casos, el análisis también incorporó antecedentes correspondientes a 2025.

El informe identificó, además, declaraciones de importación que no fueron seleccionadas para revisión pese a cumplir criterios de riesgo. También se detectó el uso de teléfonos personales para compartir fotografías de escáneres mediante WhatsApp, la existencia de servidores obsoletos, problemas en la trazabilidad de evidencias relacionadas con armas y municiones y vulnerabilidades en sistemas informáticos de uso institucional.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó al Servicio Nacional de Aduanas adoptar medidas correctivas, fortalecer sus mecanismos de control e iniciar procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas.

RENUNCIA DE LA DIRECTORA NACIONAL

Tras conocerse el informe de Contraloría, el Ministerio de Hacienda solicitó la renuncia de Alejandra Arriaza, directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2022 tras ser seleccionada mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

En agosto de 2025, Arriaza había sido renovada por un nuevo período de tres años.

No obstante, la salida de Arriaza aún no ha sido comunicada oficialmente. En su reemplazo asumiría de manera temporal la actual subdirectora jurídica del organismo, María Jazmín Rodríguez, mientras se define quién ocupará de forma permanente la dirección nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

PURANOTICIA