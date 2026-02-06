Contraloría advierte que gasto del Estado en tercer trimestre de 2025 subió un 4,5% respecto de igual período de 2024

De acuerdo con el Informe de Gestión Financiera del Estado (IGFE), elaborado por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría, al cierre del tercer trimestre de 2025, el gasto total del Estado alcanzó los $124,6 billones, lo que representa un incremento del 4,5% respecto del mismo período del año anterior.

Este monto se distribuye entre el sector público ($79,1 billones), el sector municipal ($10,4 billones), las empresas del Estado ($33,7 billones, considerando Codelco con $23,0 billones) y las instituciones estatales de educación superior ($1,4 billones).

En cuanto a los ingresos del sector público, estos totalizaron $89,0 billones, menor a los $91,5 billones registrados en igual período de 2024.

Esta disminución se explica, principalmente, por un menor endeudamiento del Estado por $6,2 billones. Además, se observó un aumento en la recaudación de impuestos en $4,2 billones. Los gastos del sector público totalizaron $79,1 billones en 2025, superando los $77,8 billones respecto del mismo periodo en 2024.

La deuda pública, en tanto, alcanzó los $130,3 billones, equivalente al 39,4% del PIB, comparado con el 38,2% observado al cierre de 2024.

Las inversiones financieras se ubicaron en $40,0 billones, lo que representa un 12,1% del PIB, mostrando un aumento respecto de diciembre del año anterior.

GOBIERNOS REGIONALES

Un aspecto relevante que destaca el informe es la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales, los que registraron gastos por $1.125.263 millones, lo que representa un incremento del 27,6% respecto al mismo período de 2024.

Este aumento se explica, fundamentalmente, por las mayores transferencias corrientes y de capital e iniciativas de inversión. Los ingresos totalizaron $1.316.510 millones, siendo las transferencias para gastos de capital la principal fuente, con $1.167.858 millones lo que significa un aumento del 10,9% respecto del año anterior.

En el ámbito municipal, los ingresos ascendieron a $11,8 billones, superiores a los $11,4 billones registrados en el tercer trimestre de 2024. En tanto, los gastos municipales alcanzaron los $10,4 billones, concentrados especialmente en gastos en personal con 47,7%, bienes y servicios de consumo con 21,5% y transferencias corrientes con 20,7%.

En lo relativo a las empresas del Estado, se registraron utilidades por $967.274 millones, lo que representa una mejora respecto de los $813.893 millones obtenidos en igual período de 2024.

Entre las empresas con mejores resultados destacan Enap con $485.148 millones, BancoEstado con $382.547, Codelco con $109.387 millones y Empresas Portuarias con $46.802 millones.

Finalmente, las transferencias del Ministerio de Educación dirigidas a la educación superior -tanto pública como privada- ascendieron a $2.184.735 millones. De este monto, el 74,6% se destinó al financiamiento de la gratuidad.

El informe incluyó información de 709 entidades públicas, que comprenden servicios públicos, municipalidades, empresas del Estado, Institutos Tecnológicos de CORFO y entidades estatales de educación superior.

PURANOTICIA