Contralora (s) descarta tener vínculos con Hermosilla o Villalobos en comisión investigadora del «Caso Audio»

La contralora (s) Dorothy Pérez declaró ante la comisión investigadora por el «Caso Audio» de la Cámara de Diputados, que indaga sobre eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Luego de una auditoría y examen de cuentas por pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII, correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, se detectó pago de horas extras no acreditadas a personal de fiscalización por $174.034.085. Otras sólo parcialmente, quedando un monto sin acreditar de $139.825.013.

También se objetaron horas extras por labores de oficina por $251.858.351, sin sustento de ejecución en los registros de asistencia; y otras sólo de manera parcial, quedando $54.606.243 pendiente de acreditar.

En otro de los informes que presentó la contralora subrogante relacionados al SII, se dio cuenta que entre el 2015-2018, en 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente, dejándose de emitir órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.

Asimismo, el SII determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios por no girar oportunamente impuestos, pero no persiguió responsabilidades pecuniarias ni lo informó al Consejo de Defensa del Estado, pese a la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469, prescribiendo la responsabilidad civil.

En la auditoría sobre funcionamiento y la capacidad de usuarios concurrentes de la plataforma de Operación Renta 2023, en 120 casos (de 224) sobre incidentes de seguridad de información hay inconsistencia de datos con la planilla electrónica enviada a la Contraloría.

Dorothy Pérez también fue consultada por su relación con el abogado Luis Hermosilla, a lo que respondió: "No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ningún tipo, ni profesional, ni por escrito tampoco, ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría".

Respecto a Leonardo Villalobos, explicó que el marido de la abogada "es un exfuncionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, hace muchos años, en el año 2014”.

Agregó que esa persona la invitó “a una actividad a su domicilio, y yo no sabía que estaba casado con la señora Villalobos". Se trató de una "actividad social, una tertulia, donde había diez personas más, todas ex funcionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría”, aseguró.

“Esto me va a permitir aclarar y despejar, de una vez por todas, aquellos comentarios malintencionados que yo he visto. Todo ese tipo de especulaciones que se han hecho, la verdad es que es un error, y es un error grave, que no solo empaña a las personas, sino que también, eventualmente, a las instituciones", finalizó.

