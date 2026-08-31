Contralora revela que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga los actos del Gobierno durante la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, comenzó formalmente su ronda de audiencias.

La exautoridad de la administación del Presidente José Antonio Kast estaba invitada, pero se excusó de asistir.

Sí concurrió la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien informó que la exautoridad desistió en su solicitud de reconsiderar el dictamen del órgano fiscalizador, que estableció que se excedió sus atribuciones.

Este exceso lo cometió al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones durante el ejercicio de sus funciones, relacionado a su desempeño previo como exfiscal regional de Tarapacá.

En su intervención, Pérez recordó que los ministros de Estado deben abstenerse de cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Esto, de acuerdo a las normas generales del procedimiento administrativo.

Al ser consultada sobre la actuación de la exministra Steinert, la contralora sostuvo que da la impresión de que esta cometió un error, en el espíritu de abordar una investigación sobre crimen organizado, dado que habría tratado de precaver un riesgo de eventuales irregularidades, en el traslado o redestinación de funcionarios de la PDI.

Sin embargo, dijo que esta impresión de actuar de buena fe y de evaluación de razones técnicas no es razón suficiente para sobrepasar sus atribuciones, ni tomar decisiones que debieron corresponder a otra autoridad.

Tras la comparecencia de la contralora, las y los integrantes de la instancia valoraron su exposición. Al mismo tiempo, señalaron la necesidad de seguir profundizando en el tema, con el objeto de aclarar la actuación de la exministra.

Al respecto, por unanimidad la instancia parlamentaria acordó reiterar la invitación, ya que, por segunda jornada consecutiva, esta se excusó de asistir, aludiendo motivos personales.

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