Contralora Dorothy Pérez recibe premio “Clapes UC-Alfonso Swett Opazo” por su labor en el sector público

La contralora Dorothy Pérez recibió el premio "Clapes UC-Alfonso Swett Opazo", en la Casa Central de la Universidad Católica.

Según consignó El Mercurio, la funcionaria se mostró agradecida y, en un discurso de 12 minutos, planteó los objetivos que busca en la institución y en el sector público, con los recursos existentes.

"Es un tema de eficiencia, cómo usamos de distintas maneras lo que ya tenemos (...). Hay que pensar de manera flexible y tenemos que soñar juntos", expresó.

Asimismo, mencionó que el reconocimiento se conecta con la historia de la Contraloría. Son cerca de 100 años "trabajando para que el sector público sea más probo, más eficiente, más transparente y, ojala, más productivo".

Este lunes, Pérez había cuestionado diversos elementos del proyecto de ley de reajuste del sector público, que ha sido considerado como de "amarre" por sus críticos.

Antes de su discurso en la Casa Central de la Universidad Católica, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, resaltó que Pérez "ha demostrado que excelencia no siempre requiere de cambios legislativos complejos, o de mayores presupuestos o atribuciones sino de una voluntad inquebrantable y un o estratégico de las herramientas que el Estado ya posee".

PURANOTICIA