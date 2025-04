Contradicciones entre Bienes Nacionales y Patrimonio Cultural marcaron sesión de comisión por fallida compra de la casa de Allende

La comisión de la Cámara encargada de indagar la frustrada compra del inmueble que perteneciera a Salvador Allende vivió una jornada marcada por contradicciones entre los testimonios de funcionarios públicos involucrados en el proceso, que ya ha provocado la salida de varias autoridades de alto nivel.

Durante la sesión desarrollada este lunes, expusieron representantes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Ministerio de Bienes Nacionales, organismos que participaron en distintas etapas del proyecto que terminó con la destitución del Congreso de la diputada Isabel Allende, además de la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

La directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, relató que ya en junio de 2024 se había advertido sobre posibles inhabilidades vinculadas a la comunidad hereditaria del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja de Providencia. Según indicó, “el asesor jurídico José Cortés dio aviso sobre las inhabilidades a través de una minuta y en una reunión con Bernardita Nazar (…) y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino”.

Detalló que en esa instancia “se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales” y que, tras la reunión, se instruyó no continuar las gestiones con la familia heredera, salvo para finalizar el proceso de tasación. “En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria dueña del inmueble”, recalcó.

Sin embargo, esa versión fue desmentida directamente por Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales, ante la misma comisión. El funcionario aseguró que no recibió advertencia alguna ni conoció la existencia de una minuta en esa reunión: “No se me hizo saber de ningún tipo de advertencia, ni se nos informó o nos entregó alguna minuta (…) Por lo tanto, yo no tengo conocimiento de esa minuta hasta el día de hoy”.

Estas declaraciones contrapuestas llevaron al presidente de la comisión, el diputado Andrés Longton (RN), a manifestar su inquietud: “El señor José Cortés nos dijo que puso a disposición una minuta, y usted nos dice que no se le advirtió de nada. La contraposición es preocupante, y es preciso poder aclarar los hechos en torno a los objetivos de esta comisión investigadora”.

El testimonio de Bernardita Nazar, en tanto, no pudo ser considerado ya que dejó su cargo tras las presiones políticas del caso y no tiene la obligación de presentarse ante la comisión.

