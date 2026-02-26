Contienen incendio en fábrica de telas que originó gigantesca columna de humo en el Gran Santiago

Contenido se encuentra el incendio que se declaró en una fábrica de telas de Independencia y que originó una columna de humo visible desde varios puntos de la región Metropolitana. No hay heridos por la emergencia, pero los daños son cuantiosos.

Según informó Carabineros, la emergencia se declaró a las 6:45 horas de este jueves al interior de la industria Textinsa, ubicada en avenida Domingo Santa María a la altura del 2400. Por causas que se investigan, las llamas aparecieron en una bodega.

Hasta el lugar concurrieron 15 compañías de Bomberos, que lograron contener el fuego en el interior de la fábrica de telas y que impidieron su propagación hacia otras empresas de productos altamente inflamables, como fábricas de muebles y otras con elementos plásticos.

También se informó que no hay lesionados por la emergencia y que se trabaja en la extinción completa del incendio que causó inquietud en el sector. Finalmente, Bomberos informó que ya no hay riesgo de propagación de las llamas a las empresas contiguas.

