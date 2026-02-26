“Cablegate” por proyecto submarino con China: diputados advierten posible judicialización y apuntan a eventuales irregularidades

La rápida aprobación del cable submarino con China, su anulación casi inmediata y la aprobación que dio el gigante asiático al proyecto con Chile, entre otros antecedentes y contradicciones, llevaron a algunos diputados a advertir que este caso podría llegar a tribunales.

Consultado por El Mercurio, el diputado UDI, Felipe Donoso señaló que “este caso es un verdadero ‘cablegate’ donde estamos seguros de que esto se va a judicializar ya sea en el ámbito comercial, administrativo e incluso penal si es que la seguridad nacional está en peligro y hubo intereses aún desconocidos para apurar y aprobar este proyecto”.

El jefe de bancada de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, en tanto, dijo que la comisión investigadora que se buscará constituir en la Cámara de Diputados “dará luces” sobre si “hay algún tipo de delito que se pueda remitir a la fiscalía, pero acá al menos hay irregularidades administrativas en las que la Contraloría se va a tener que pronunciar”.

Su par del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, también estimó que “por la gravedad de los antecedentes, este tema incluso podría judicializarse para establecer eventuales responsabilidades; Chile necesita conducción y visión de Estado, no improvisaciones”.

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) admite que la judicialización es un desenlace probable. “La información que hay es tan confusa, hay tantas contradicciones que me parece apresurado descartar por ahora que esto se pueda judicializar; de hecho, ya existe una denuncia en la Fiscalía relacionada con una arista de esta situación”, afirmó.

Más cauta fue la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, quien consideró que “no corresponde apresurarse en emitir juicios”. Sí reconoce que “si existiera algún indicio de irregularidad, evidentemente habría mérito para que las instancias competentes revisen e incluso judicialicen el proceso”.

