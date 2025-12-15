Contactos para cobranza judicial caen 40% tras implementación de nueva norma de prefijos 600 y 809

La implementación de la norma del prefijo 600 y 809 para que las empresas no molesten a los clientes durante su horario laboral, e incluso en su descanso, está afectando los números de las compañías, quienes piden corregir la medida.

La normativa permite a los chilenos identificar llamados vinculados con relaciones contractuales, incluyendo cobranzas, cuando el prefijo es 600. Mientras que el 809 es utilizado para ofertas comerciales.

Según un sondeo realizado por la firma MAS Analytics a compañías del retail financiero, banca, utilities y cajas de compensación que gestionan más de 12 millones de clientes en Chile, desde la puesta en marcha de la normativa se refleja una “caída significativa en la efectividad de la telefonía tradicional tras la entrada en vigencia de la Normativa de Prefijos de Subtel”.

En detalle, la encuesta indica que “dos de cada tres empresas reportan caídas en contabilidad superiores al 20% y un 33% reconoce disminuciones de entre 30% y 40%".

La firma aseguró que entre los encuestados perciben que esta medida causó que “muchos usuarios perciban ambos tipos de llamada como publicidad telefónica, reduciendo la disponibilidad a responder”. Un 79% de las empresas declaró “haber experimentado una disminución en su recaudación tras la entrada en vigencia de la normativa, con retrocesos que en varios casos superan el 10%”.

Rafael Alonso, cofundador de MAS Analytics, estimó que es probable que persista la menor contactabilidad en el corto plazo, puesto que “no se ha dado una solución para que los llamados por cobranza salgan de estos prefijos”.

