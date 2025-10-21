Consternación en colegio Rafael Sanhueza Lizardi por fallecimiento de menor tras choque de furgón escolar por delincuentes en fuga

Conmocionada se encuentra la comunidad del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, de Recoleta, por la muerte del niño Esteban Hermosilla, de tan solo 10 años, debido al choque del furgón escolar que lo transportaba junto a otros niños con un vehículo conducido por delincuentes en fuga de un robo.

Tras conocerse el fallecimiento del menor, el colegio suspendió actividades mientras apoderados y alumnos han realizado intensas actividades y velatones en recuerdo del estudiante. En un comunicado, la directora Karen Díaz señaló que "estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía en acompañar a la familia, especialmente los padres y hermanos de Esteban, a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores que hoy están afectados por este triste acontecimiento".

Por su parte, el subdirector Fernando Calderón declaró que "el fallecimiento de un niño siempre es doblemente doloroso. Tenemos nuestros profesores que, evidentemente, están muy afectados, porque es un niño que está con nosotros desde educación inicial".

Añadió que también está afectada "una familia completa, porque hay un hermano más pequeño, el año pasado ingresa su hermano mayor de cuarto medio. Entonces, es una familia también conocida en el colegio".

Además, informó que "estamos haciendo un trabajo de contención en este momento con los docentes, reunidos ahora en una liturgia al interior de nuestro colegio".

Finalmente, explicó que mañana "va a ser una jornada evidentemente distinta, pero también donde queremos que puedan ellos tener ese espacio de reflexión y de poder también comunicar y expresar lo que les va pasando en términos también socioemocionales, que es algo que yo creo que es donde vamos a tener como un foco importante de trabajo".

PURANOTICIA