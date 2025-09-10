Consenso en el Senado: Gobierno y oposición valoran "reglas claras" sobre voto obligatorio

En un trámite exprés, el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece una multa a quienes no concurran a votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. La iniciativa fija una sanción que va desde los $34 mil hasta los $103 mil, y ahora pasa a ser discutida por la Cámara de Diputados.

El proyecto, que obtuvo un amplio respaldo transversal en la Cámara Alta, fue valorado por el Gobierno y la oposición como una forma de dar "reglas claras" al voto obligatorio.

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, destacó el acuerdo alcanzado, que consiguió 38 votos a favor de la multa, y señaló que esperan que la iniciativa sea ley antes de la primera quincena de octubre.

Desde la oposición, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó que con esta norma se le da sentido al voto obligatorio, mientras que su par y presidente de RN, Rodrigo Galilea, se mostró optimista con el trámite que tendrá el proyecto en la Cámara Baja.

Por su parte, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, fue directo y emplazó a los diputados a “hacer la pega” y despachar la iniciativa a la brevedad.

