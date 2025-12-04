Consejo para la Transparencia ordena que Cancillería revele los gastos vinculados a la candidatura de Bachelet a la ONU

El oficio presentado por diputados de la UDI derivó en una resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que obliga a la Cancillería a revelar los gastos vinculados a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Fue durante octubre que los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira recurrieron al organismo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negara a informar los recursos que destinarían para la campaña de la exmandataria, argumentando que dicha información "puede considerarse de interés nacional" y que, por la misma razón, su conocimiento "por terceros resulta un elemento sensible".

Por ello, desde la CPLT señalaron que el caso "dice relación con antecedentes que fundamentalmente involucran el uso de recursos públicos, por lo que resulta esperable que deba permanecer identificable", reiterando que "corresponde a información esencialmente pública, cuya develación reviste un evidente interés".

En esa línea, afirmaron que "no se observa que la publicidad de la información provoque un serio riesgo en el funcionamiento de las relaciones exteriores", como dijo la Cancillería.

Ante esto, el organismo concluyó que "no es posible advertir una afectación presente o probable -y con suficiente especificidad- al interés nacional", por lo que "se reitera que todos los antecedentes que se refieran al uso y disposición de recursos públicos que a futuro se destinen a cuestiones como la materia descrita (campaña) deben disponibilizarse a las personas de forma oportuna y accesible".

Al respecto, los diputados UDI afirmaron que la respuesta del consejo es "absolutamente contundente, porque cuestiona el secretismo con el que el actual Gobierno ha pretendido abordar este asunto".

Añadieron que "desde el primer momento criticamos que la Cancillería argumentara un supuesto interés nacional para no transparentar los montos involucrados, por lo que es muy importante que el Consejo para la Transparencia haya exigido que toda la información que exista debe ser revelada".

Hace unos días, desde la Cancillería difundieron parte de los gastos en que se han incurrido: hasta la fecha se habían desembolsado US$17.423 en la candidatura de la ex Presidenta Bachelet. De ellos, US$15.625 correspondieron a un pasaje aéreo a China y la diferencia por concepto de viático y hotel.

Asimismo, adelantaron que al menos hasta marzo del próximo año estiman gastar alrededor de US$40.000, también en viáticos y pasajes, lo que a juicio de los parlamentarios gremialistas son montos "irrisorios".

Sobre la proyección, Donoso y Moreira señalaron que "existe una evidente desproporción entre los gastos que ya han informado y el presupuesto total que proyectan ejecutar durante los próximos meses".

En ese sentido, advirtieron que "si en un sólo pasaje aéreo se gastaron más de $15 mil dólares, cuesta creer que de aquí a marzo sólo vayan a destinar US$40 mil en el resto de las actividades", señalando que "cuando vemos este tipo de diferencias, es legítimo preguntarse si la información que han transparentado es la correcta".

"Una cosa es que el Gobierno se haya comprometido a realizar una campaña austera, pero algo muy distinto es pretender que de aquí a marzo van a gastar sólo $40 millones en todas las actividades, cuando es evidente que este tipo de procesos involucran montos mucho más elevados", mencionaron.

Agregaron que "esperamos que con la contundente respuesta del CPLT, el Ministerio de Relaciones Exteriores entienda que cuando hay recursos públicos en juego no pueden actuar de manera tan opaca y poco transparente. La ciudadanía tiene el legítimo derecho de conocer el detalle íntegro de los recursos públicos que el Gobierno destinará a esta candidatura".

PURANOTICIA